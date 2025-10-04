Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Real Madrid - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 8. hafta maçında Real Madrid, evinde Villarreal'i ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Villarreal maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid - Villarreal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Militao, Huijsen, Tchouameni; Valverde, Guler, Camavinga, Carreras; Bellingham; Vinicius, Mbappe

Villarreal: Junior; Mourino, Veiga, Marin, S Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Pepe