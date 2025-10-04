CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 8. hafta maçında Real Madrid ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 13:53
Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Real Madrid - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 8. hafta maçında Real Madrid, evinde Villarreal'i ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Villarreal maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid - Villarreal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Militao, Huijsen, Tchouameni; Valverde, Guler, Camavinga, Carreras; Bellingham; Vinicius, Mbappe

Villarreal: Junior; Mourino, Veiga, Marin, S Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Pepe

ASpor CANLI YAYIN

