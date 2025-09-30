Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya La Liga’nın 7. hafta erteleme maçında Valencia ile Real Oviedo karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. Futbolseverler ise "Valencia-Real Oviedo maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 15:11
İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta maçları ile devam ediyor. Valencia ile Real Oviedo kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen karşılaşmada 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Valencia-Real Oviedo maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VALENCIA-REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 7. hafta erteleme karşılaşmasında oynanacak Valencia-Real Oviedo maçı 30 Eylül Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

