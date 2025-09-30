Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Valencia-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta maçları ile devam ediyor. Valencia ile Real Oviedo kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen karşılaşmada 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Valencia-Real Oviedo maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VALENCIA-REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 7. hafta erteleme karşılaşmasında oynanacak Valencia-Real Oviedo maçı 30 Eylül Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.