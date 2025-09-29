CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga’nın 7. haftasında Valencia ile Real Oviedo karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. Futbolseverler ise "Valencia-Real Oviedo maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 13:13
Valencia-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta maçları ile devam ediyor. Valencia ile Real Oviedo kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Valencia-Real Oviedo maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VALENCIA-REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanacak Valencia-Real Oviedo maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

