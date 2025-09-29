Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Valencia-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta maçları ile devam ediyor. Valencia ile Real Oviedo kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Valencia-Real Oviedo maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VALENCIA-REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanacak Valencia-Real Oviedo maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.