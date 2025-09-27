Mallorca - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Mallorca - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 7. hafta maçında Mallorca, evinde Alaves'i ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Mallorca - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mallorca - Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mallorca - Alaves maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mallorca - Alaves MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Roman; Morey, Valjent, Raillo, Mojica; Costa, Morlanes; Asano, Darder, Torre; Muriqi

Alaves: Sivera; Jonny, Tenaglia, Garces, Diarra; Guridi, Blanco; Vicente, Suarez, Alena; Boye