Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 7. hafta maçında Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 11:44
Atletico Madrid - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 7. hafta maçında Atletico Madrid, evinde Real Madrid'i ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Real Madrid maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid - Real Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Alvarez, Sorloth

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Guler, Vinicius; Mbappe

