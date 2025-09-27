Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Atletico Madrid - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 7. hafta maçında Atletico Madrid, evinde Real Madrid'i ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Real Madrid maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid - Real Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Alvarez, Sorloth

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Guler, Vinicius; Mbappe