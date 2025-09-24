Getafe - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Getafe - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Getafe, evinde Alaves'i ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Getafe - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Getafe - Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Getafe - Alaves maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Getafe - Alaves MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Getafe: Soria; Femenia, Abqar, Duarte, Dakonam, Rico; Martin, Milla, Arambarri; Liso, Mayoral

Alaves: Sivera; Otto, Tenaglia, Garces, Diarra; Guridi, Blanco, Suarez; Vicente, Boye, Alena