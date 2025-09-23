Sevilla-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Sevilla-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Sevilla ile Villarreal kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Sevilla-Villarreal maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Sevilla-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SEVILLA-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanacak Sevilla-Villarreal maçı 23 Eylül Salı günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.