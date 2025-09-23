CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sevilla-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Sevilla-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Sevilla ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. Futbolseverler ise "Sevilla-Villarreal maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sevilla-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 11:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sevilla-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Sevilla-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Sevilla ile Villarreal kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Sevilla-Villarreal maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Sevilla-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SEVILLA-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanacak Sevilla-Villarreal maçı 23 Eylül Salı günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

