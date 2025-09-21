CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Elche-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Elche-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga’nın 5. haftasında Elche ile Real Oviedo karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. Futbolseverler ise "Elche-Real Oviedo maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Elche-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 10:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Elche-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Elche-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 5. hafta maçları ile devam ediyor. Elche-Real Oviedo kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kiritk karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Elche-Real Oviedo maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Elche-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ELCHE-REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 5. haftasında oynanacak Elche-Real Oviedo maçı 21 Eylül Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Kadıköy'de tarihi gün! F.Bahçe yeni başkanını seçiyor
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
DİĞER
Tuğba Ekinci ile Ayberk Manay mahkemelik oldu! Klip krizi hakaret davasına dönüştü! Mahkeme “zorla getirme” kararı verdi
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
G.Saray'ın yıldız ismine psikolojik destek!
F.Bahçe'de Tedesco farkı! Jose Mourinho...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? 11:19
F.Bahçe için flaş Catamo gelişmesi! F.Bahçe için flaş Catamo gelişmesi! 11:19
Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Inter-Sassuolo maçı ne zaman? 11:10
Fiorentina-Como maçı ne zaman? Fiorentina-Como maçı ne zaman? 11:03
G.Saray'ın yıldız ismine psikolojik destek! G.Saray'ın yıldız ismine psikolojik destek! 11:01
Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Konyaspor maçında... Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Konyaspor maçında... 10:59
Daha Eski
Torino-Atalanta maçı ne zaman? Torino-Atalanta maçı ne zaman? 10:59
G.Saray'da gerçek ortaya çıktı! Yann Sommer... G.Saray'da gerçek ortaya çıktı! Yann Sommer... 10:57
Cremonese-Parma maçı ne zaman? Cremonese-Parma maçı ne zaman? 10:54
Lazio-Roma maçı ne zaman? Lazio-Roma maçı ne zaman? 10:48
Barcelona-Getafe maçı ne zaman? Barcelona-Getafe maçı ne zaman? 10:35
Elche-Real Oviedo maçı ne zaman? Elche-Real Oviedo maçı ne zaman? 10:26