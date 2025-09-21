Elche-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Elche-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 5. hafta maçları ile devam ediyor. Elche-Real Oviedo kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kiritk karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Elche-Real Oviedo maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Elche-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ELCHE-REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 5. haftasında oynanacak Elche-Real Oviedo maçı 21 Eylül Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.