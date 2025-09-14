CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Celta Vigo-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Celta Vigo-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Celta Vigo ile Girona karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Celta Vigo-Girona maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Celta Vigo-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 11:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Celta Vigo-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Celta Vigo-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 4. haftası, futbolseverlere nefes kesen bir mücadele sunuyor. Celta Vigo sahasında Girona'yı ağırlayacak. İki takım da kazanarak yeni sezonun ilk haftalarını başarılı tamamlamayı amaçlıyor. Karşılaşmanın en çok merak edilen konularından biri ise Celta Vigo-Girona maçı canlı yayın bilgileri oldu. Peki, Celta Vigo-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTA VIGO-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynanacak Celta Vigo-Girona maçı 14 Eylül Pazar günü saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen E. Frankfurt maçına yetişecek mi?
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
DİĞER
Mustafa Çulcu’dan Beşiktaş-Başakşehir maçı hakemi için dikkat çeken sözler! “Orkun Kökçü’nün kırmızı kartı…”
CHP'de "İstanbul" kaosu! Gürsel Tekin "Ben onun ağabeyiyim, hakkım haram olsun" deyip Özgür Özel'e saydırdı: "Bu son uyarım konuşurum"
F.Bahçe'den gelen teklife 'hayır' dedi! O gerçek ortaya çıktı
İşte Süper Lig’in en değerli takımları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Messi’den panenka fiyaskosu! Messi’den panenka fiyaskosu! 12:00
Derbinin VAR'ı açıklandı! Derbinin VAR'ı açıklandı! 11:58
Roma-Torino maçı ne zaman? Roma-Torino maçı ne zaman? 11:46
Barcelona-Valencia maçı ne zaman? Barcelona-Valencia maçı ne zaman? 11:39
G.Saray'da maç sonu flaş diyalog! G.Saray'da maç sonu flaş diyalog! 11:38
Osasuna-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Osasuna-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 11:32
Daha Eski
Levante-Real Betis maçı ne zaman? Levante-Real Betis maçı ne zaman? 11:28
Celta Vigo-Girona maçı ne zaman? Celta Vigo-Girona maçı ne zaman? 11:24
Manchester City-Manchester United maçı detayları! Manchester City-Manchester United maçı detayları! 11:10
Burnley-Liverpool maçı ne zaman? Burnley-Liverpool maçı ne zaman? 10:58
İşte Süper Lig’in en değerli takımları! İşte Süper Lig’in en değerli takımları! 10:46
Osimhen E. Frankfurt maçına yetişecek mi? Osimhen E. Frankfurt maçına yetişecek mi? 10:45