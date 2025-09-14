Celta Vigo-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Celta Vigo-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 4. haftası, futbolseverlere nefes kesen bir mücadele sunuyor. Celta Vigo sahasında Girona'yı ağırlayacak. İki takım da kazanarak yeni sezonun ilk haftalarını başarılı tamamlamayı amaçlıyor. Karşılaşmanın en çok merak edilen konularından biri ise Celta Vigo-Girona maçı canlı yayın bilgileri oldu. Peki, Celta Vigo-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTA VIGO-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynanacak Celta Vigo-Girona maçı 14 Eylül Pazar günü saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.