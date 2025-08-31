Espanyol-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Espanyol-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...
La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Espanyol sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. RCDE Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Espanyol-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ESPANYOL-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Espanyol-Osasuna maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
ASpor CANLI YAYIN