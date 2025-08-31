Celta Vigo-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 4. hafta maçında Celta Vigo sahasında Villarreal'i ağırlayacak. Balaidos Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Celta Vigo-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CELTA VIGO-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Villarreal maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.