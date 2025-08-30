Real Oviedo - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Real Oviedo - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Real Oviedo, evinde Real Sociedad'ı konuk edecek. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Real Oviedo - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Oviedo - Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Oviedo - Real Sociedad maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Oviedo - Real Sociedad MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Costas, Calvo, Alhassane; Reina, Sibo; Hassan, Ilic, Chaira; Rondon

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz; Marin, Gorrotxategi; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea; Oskarsson