Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Real Madrid - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Real Madrid, evinde Mallorca'yı konuk edecek. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Mallorca MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Mallorca maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid - Mallorca MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Mallorca: Roman; Kumbulla, Raillo, Valjent; Morlanes, Darder, Lato, Mojica; Torre; Muriqi, Asano