Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 3. hafta maçında Real Madrid ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:51
Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Real Madrid - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Real Madrid, evinde Mallorca'yı konuk edecek. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Mallorca MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Mallorca maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid - Mallorca MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Mallorca: Roman; Kumbulla, Raillo, Valjent; Morlanes, Darder, Lato, Mojica; Torre; Muriqi, Asano

