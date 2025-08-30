Girona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Girona - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Girona, evinde Sevilla'yı konuk edecek. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Girona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona - Sevilla MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Girona - Sevilla maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona - Sevilla MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Lopez, Solis; Tsygankov, Lemar, Roca; Stuani

Sevilla: Nyland; Sanchez, Castrin, Salas, Carmona; Agoume, Gudelj; Fernandez, Vargas, Ejuke; Romero