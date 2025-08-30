CANLI SKOR ANA SAYFA
Girona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Girona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 3. hafta maçında Girona ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Girona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:47
Girona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Girona - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Girona, evinde Sevilla'yı konuk edecek. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Girona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona - Sevilla MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Girona - Sevilla maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona - Sevilla MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Lopez, Solis; Tsygankov, Lemar, Roca; Stuani

Sevilla: Nyland; Sanchez, Castrin, Salas, Carmona; Agoume, Gudelj; Fernandez, Vargas, Ejuke; Romero

