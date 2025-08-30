Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Alaves - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Alaves, evinde Atletico Madrid'i konuk edecek. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaves - Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alaves - Atletico Madrid maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Alaves - Atletico Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Alaves: Sivera; Jonny, Tenaglia, Garces, Parada; Ibanez, Blanco; Vicente, Guridi, Alena; Martinez

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Barrios, Almada; Sorloth, Alvarez