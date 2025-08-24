Villarreal-Girona maçı canlı izle | Villarreal-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 2. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Villarreal ile Girona arasında oynanacak. İlk haftayı geride bırakan iki ekip de sezona daha güçlü bir başlangıç yapabilmek adına sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Hem ev sahibi Villarreal hem de konuk ekip Girona, alınacak 3 puanla ligde moral bulmak ve üst sıralara doğru çıkışa geçmek istiyor. Peki, Villarreal-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

VILLARREAL-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 2. haftasında oynanacak Villarreal-Girona maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.