Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Mallorca - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Mallorca, evinde Celta Vigo'yu ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mallorca - Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mallorca - Celta Vigo maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mallorca - Celta Vigo MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Roman; Kumbulla, Raillo, Valjent; Morey, Darder, Lato, Mojica; Torre; Joseph, Asano

Celta Vigo: Rueda; Rodriguez, Lago, Alonso; Mingueza, Moriba, Beltran, Carreira; Aspas, Iglesias, Jutgla