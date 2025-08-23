CANLI SKOR ANA SAYFA
Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 2. hafta maçında Mallorca ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:42 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:42
Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Mallorca - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Mallorca, evinde Celta Vigo'yu ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mallorca - Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mallorca - Celta Vigo maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mallorca - Celta Vigo MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Roman; Kumbulla, Raillo, Valjent; Morey, Darder, Lato, Mojica; Torre; Joseph, Asano

Celta Vigo: Rueda; Rodriguez, Lago, Alonso; Mingueza, Moriba, Beltran, Carreira; Aspas, Iglesias, Jutgla

