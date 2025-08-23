Levante - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Levante - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Levante, evinde Barcelona'yı ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Levante - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Levante - Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Levante - Barcelona maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Levante - Barcelona MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Levante: Campos; Elgezabal, Fuente, Cabello; Toljan, Lozano, Rey, Sanchez; Martinez; Romero, Brugue

Barcelona: Garcia; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Torres