Atletico Madrid - Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Ziraat Türkiye Kupası
İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 2. hafta maçında Atletico Madrid ile Elche kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:46
Atletico Madrid - Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Atletico Madrid, evinde Elche'yi ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Atletico Madrid - Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Elche MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Elche maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid - Elche MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Barrios, Almada; Alvarez, Sorloth

Elche: Dituro; Nunez, Affengruber, Bigas, Petrot; Valera, Febas, Aguado, Neto, Mendoza; Rodriguez

