Atletico Madrid - Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Atletico Madrid - Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Atletico Madrid, evinde Elche'yi ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Atletico Madrid - Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Elche MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Elche maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid - Elche MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Barrios, Almada; Alvarez, Sorloth

Elche: Dituro; Nunez, Affengruber, Bigas, Petrot; Valera, Febas, Aguado, Neto, Mendoza; Rodriguez