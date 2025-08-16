Valencia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Valencia - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Valencia, evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak. Reale Arena'da oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Valencia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Valencia - Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Valencia - Real Sociedad maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Valencia - Real Sociedad MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Agirrezabala; Vazquez, Diakhaby, Copete, Gaya; Guillamon, Pepelu; Rioja, Almeida, Guerra; Duro

Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Zubeldia, Elustondo, Lopez; Benat, Sucic; Kubo, Mendez, Barrenetxea; Oyarzabal