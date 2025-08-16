CANLI SKOR ANA SAYFA
Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başlıyor. İlk hafta maçında Mallorca ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 10:30
Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Mallorca - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Mallorca, evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Estadi Mallorca Son Moix'te oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mallorca - Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mallorca - Barcelona maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mallorca - Barcelona MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Roman; Morey, Raillo, Valgent, Mojica; Morlanes, Mascarell; Asano, Darder, Kule; Muriqi

Barcelona: Garcia; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Torres

