Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Mallorca - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Mallorca, evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Estadi Mallorca Son Moix'te oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mallorca - Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mallorca - Barcelona maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mallorca - Barcelona MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Roman; Morey, Raillo, Valgent, Mojica; Morlanes, Mascarell; Asano, Darder, Kule; Muriqi

Barcelona: Garcia; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Torres