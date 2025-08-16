Alaves - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Alaves - Levante maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Alaves, evinde Levante'yi ağırlayacak. Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Alaves - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaves - Levante MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alaves - Levante maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Alaves - Levante MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Alaves: Sivera; Jonny, Tenaglia, Garces, Enriquez; Ibanez, Blanco; Vicente, Guridi, Alena; Díaz

Levante: Cunat; Elgezabal, Fuente, Cabello; Toljan, Martinez, Rey, Sanchez; Romero, Koyalipou, Brugue