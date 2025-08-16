Alaves - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Alaves - Levante maçını canlı takip etmek için tıklayın...
La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Alaves, evinde Levante'yi ağırlayacak. Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Alaves - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Alaves - Levante MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alaves - Levante maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Alaves - Levante MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Alaves: Sivera; Jonny, Tenaglia, Garces, Enriquez; Ibanez, Blanco; Vicente, Guridi, Alena; Díaz
Levante: Cunat; Elgezabal, Fuente, Cabello; Toljan, Martinez, Rey, Sanchez; Romero, Koyalipou, Brugue