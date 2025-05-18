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Haberler İspanya La Liga Osasuna - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Osasuna ile Espanyol 37. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Osasuna - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 11:15
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Osasuna - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 37. haftada Osasuna ile Espanyol mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Espanyol maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

OSASUNA - ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Bretones; Ibanez, Torro; Pena, Oroz, Zaragoza; Budimir

Espanyol: Garcia; Hilali, Kumbulla, Calero, Romero; Gonzalez, Lozano; Roca, Exposito, Puado; Fernandez

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