Osasuna - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 37. haftada Osasuna ile Espanyol mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Espanyol maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

OSASUNA - ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Bretones; Ibanez, Torro; Pena, Oroz, Zaragoza; Budimir

Espanyol: Garcia; Hilali, Kumbulla, Calero, Romero; Gonzalez, Lozano; Roca, Exposito, Puado; Fernandez

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