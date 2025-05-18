Atletico Madrid - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 37. haftada Atletico Madrid ile Real Betis mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Real Betis maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Lenglet, Lino; Simeone, De Paul, Koke, Gallagher; Griezmann, Alvarez

Real Betis: Adrian; Ruibal, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Hernandez

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