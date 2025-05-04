Espanyol-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 34. haftada Espanyol-Real Betis mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol-Real Betis MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol-Real Betis maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE