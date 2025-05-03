Las Palmas - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 34. haftada Las Palmas ile Valencia mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Valencia maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

LAS PALMAS - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Las Palmas: Horkas; Rozada, Suarez, McKenna, Marmol; Essugo, Bajcetic; Munoz, Moleiro, Sandro; McBurnie

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Mosquera, Gaya; Barrenechea, Guerra; Rioja, Almeida, D Lopez; Duro

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