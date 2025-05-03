Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Alaves - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 34. haftada Alaves ile Atletico Madrid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALAVES - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Atletico Madrid maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALAVES - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Alaves: Sivera; Tenaglia, Garces, Mourino, Sanchez; Guevara, Blanco; Conechny, Guridi, Vicente; Kike Garcia

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Alvarez, Griezmann

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