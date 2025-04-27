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Haberler İspanya La Liga Villarreal-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Villarreal-Espanyol 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Villarreal-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 15:36
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Villarreal-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 33. haftada Villarreal-Espanyol mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal-Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal-Espanyol maçı 27 Nisan Pazar günü saat 17.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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