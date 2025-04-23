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Haberler İspanya La Liga Athletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Athletic Bilbao ile Las Palmas 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Athletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 09:42
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Athletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 33. haftada Athletic Bilbao ile Las Palmas mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Las Palmas maçı 23 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO - LAS PALMAS MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Unai Simon; De Marcos, Vivian, Yeray, Lekue; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Djalo, Sancet, Unai Gomez; I Williams

Las Palmas: Horkas; Viti, Alex Suarez, McKenna, Marmol; Javier Munoz, Essugo, Bajcetic, Moleiro; McBurnie, Fabio Silva

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