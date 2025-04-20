CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Madrid-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Arda Güler ilk 11'de mi?

Real Madrid-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Arda Güler ilk 11'de mi?

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Arsenal'a elenen ve ligde de Barcelona'nın 7 puan gerisinde yer alan eflatun beyazlılar, bir an önce kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak çıkış arayan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Katalan ekibi ile olan puan farkını 4'e düşürmeyi amaçlıyor. Rodrygo, Vinicius ve Bellingham gibi yıldızlarıyla hücum yollarında etkili olacak Real Mardid'de Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 14:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Arda Güler ilk 11'de mi?

Real Madrid-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'a elenerek hayal kırılığı yaşayan İspanyol devi, lige odaklanmış durumda. Eflatun-beyazlılar, Barcelona ile olan puan farkını bir an önce kapatmayı hedefliyor. 66 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid, kritik maçta kazanması durumunda Katalan ekibiyle olan puan farkını 4'e düşürecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi sakat oyuncuların yerine Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Real Madrid-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 32. haftasında oynanacak Real Madrid-Athletic Bilbao maçı 20 Nisan Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Athletic Bilbao maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Arsenal'a elenen Real Madrid'de oklar Carlo Ancelotti'ye çevrildi. Deneyimli teknik adamın kadro tercihleri futbolseverler tarafından tartışılırken, Athletic Bilbao maçında Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı merak ediliyor. Şampiyonluk mücadelesinde mutlak galibiyet alması gereken eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in yedek kulübesinde yer alması beklenirken, oyuna sonradan dahil olacağı tahmin ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Garcia, Tchouameni, Camavinga, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vinicius

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Boiro, de Galarreta, Prados, Gomez, Djalo, Berenguer, Guruzeta

MBAPPE SAKAT

Sezon başından itibaren sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'e bir üzücü haber de Kylian Mbappe'den geldi. Ayak bileğinden sakatlanan Fransız yıldızın tedavisine başlanırken, Athletic Bilbao maçında kadroda olması beklenmiyor. Diğer yandan, tedavileri devam eden Ferland Mendy, Daniel Carvajal ve Eder Militao da kritik maçta süre alamayacak.

REAL MADRID İLE ATHLETIC BILBAO ARASINDA 193. RANDEVU

Tarihleri boyunca 32 defa karşı karşıya gelen Real Madrid ile Athletic Bilbao, La Liga'nın 32. haftasında 193. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 101 karşılaşmayı eflatun-beyazlılar kazanırken, 54 mücadaeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 37 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ASpor CANLI YAYIN

Premier Lig ekibi Oğuz için Kadıköy'e geliyor!
G.Saray yönetiminden flaş karar!
DİĞER
Ciro Immobile’den gece yarısı şok paylaşım! Sözleri sosyal medyada gündem oldu
Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO'yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet
"Olmasa Beşiktaş ne yapardı bilmem!"
"Göztepe kupa maçına mı sakladınız?"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
St. Pauli-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? St. Pauli-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 12:39
Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 12:31
Augsburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Augsburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 12:25
F.Bahçe-Kayserispor maçı detayları! F.Bahçe-Kayserispor maçı detayları! 12:13
Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman? 12:07
Villarreal-Real Sociedad maçı ne zaman? Villarreal-Real Sociedad maçı ne zaman? 12:01
Daha Eski
F.Bahçe maçına Hollandalı VAR! F.Bahçe maçına Hollandalı VAR! 11:59
RAMS Başakşehir-Gaziantep FK | CANLI RAMS Başakşehir-Gaziantep FK | CANLI 11:56
Real Valladolid-Osasuna maçı ne zaman? Real Valladolid-Osasuna maçı ne zaman? 11:56
Leicester City-Liverpool maçı ne zaman? Leicester City-Liverpool maçı ne zaman? 11:39
Ipswich Town-Arsenal maçı ne zaman? Ipswich Town-Arsenal maçı ne zaman? 11:26
Fulham-Chelsea maçı ne zaman? Fulham-Chelsea maçı ne zaman? 11:13