Real Madrid-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Arda Güler ilk 11'de mi?

Real Madrid-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'a elenerek hayal kırılığı yaşayan İspanyol devi, lige odaklanmış durumda. Eflatun-beyazlılar, Barcelona ile olan puan farkını bir an önce kapatmayı hedefliyor. 66 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid, kritik maçta kazanması durumunda Katalan ekibiyle olan puan farkını 4'e düşürecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi sakat oyuncuların yerine Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Real Madrid-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 32. haftasında oynanacak Real Madrid-Athletic Bilbao maçı 20 Nisan Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Athletic Bilbao maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Arsenal'a elenen Real Madrid'de oklar Carlo Ancelotti'ye çevrildi. Deneyimli teknik adamın kadro tercihleri futbolseverler tarafından tartışılırken, Athletic Bilbao maçında Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı merak ediliyor. Şampiyonluk mücadelesinde mutlak galibiyet alması gereken eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in yedek kulübesinde yer alması beklenirken, oyuna sonradan dahil olacağı tahmin ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Garcia, Tchouameni, Camavinga, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vinicius

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Boiro, de Galarreta, Prados, Gomez, Djalo, Berenguer, Guruzeta

MBAPPE SAKAT

Sezon başından itibaren sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'e bir üzücü haber de Kylian Mbappe'den geldi. Ayak bileğinden sakatlanan Fransız yıldızın tedavisine başlanırken, Athletic Bilbao maçında kadroda olması beklenmiyor. Diğer yandan, tedavileri devam eden Ferland Mendy, Daniel Carvajal ve Eder Militao da kritik maçta süre alamayacak.

REAL MADRID İLE ATHLETIC BILBAO ARASINDA 193. RANDEVU

Tarihleri boyunca 32 defa karşı karşıya gelen Real Madrid ile Athletic Bilbao, La Liga'nın 32. haftasında 193. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 101 karşılaşmayı eflatun-beyazlılar kazanırken, 54 mücadaeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 37 maç ise beraberlikle sonuçlandı.