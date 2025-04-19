Las Palmas-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 32. haftada Las Palmas ile Atletico Madrid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas-Atletico Madrid maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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