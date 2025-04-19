CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Las Palmas-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Las Palmas ile Atletico Madrid 32. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Las Palmas-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 19:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Las Palmas-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 32. haftada Las Palmas ile Atletico Madrid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas-Atletico Madrid maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den yılın takası! Oğuz Aydın'a karşılık dünya yıldızı
Göztepe-Beşiktaş | CANLI
DİĞER
Ayşe Barım dosyasında yeni perde! Gizli ev incelemeye takıldı: Jandarma arama yaptı!
Başkan Erdoğan'dan "Normal doğum pankartı" çıkışı: Gayet yerindeydi | Özgür Özel'e tepki: Meyhane ağzıyla siyaset yapılmaz
Tekke: Biz böyle oynamamalıyız
Fırtına deplasmanda galip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tekke: Biz böyle oynamamalıyız Tekke: Biz böyle oynamamalıyız 18:36
Roma-Hellas Verona maçı ne zaman? Roma-Hellas Verona maçı ne zaman? 18:30
Solskjaer: Savaşmak zorundayız Solskjaer: Savaşmak zorundayız 18:27
Bayern farka koştu Bayern farka koştu 18:26
Malheiro: En önemlisi 3 puandı Malheiro: En önemlisi 3 puandı 18:18
Banza'dan Göztepe maçı yorumu Banza'dan Göztepe maçı yorumu 18:18
Daha Eski
Şanlıurfa nefes aldı Şanlıurfa nefes aldı 18:07
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 17:39
Mallorca-Leganes maçı ne zaman? Mallorca-Leganes maçı ne zaman? 17:37
Göztepe-Beşiktaş maçı detayları! Göztepe-Beşiktaş maçı detayları! 17:17
Serhat Sütlü: 5 maçımızda 15 puana talibiz Serhat Sütlü: 5 maçımızda 15 puana talibiz 17:11
Rıza Çalımbay: Kalan maçlara odaklanacağız Rıza Çalımbay: Kalan maçlara odaklanacağız 17:08