Athletic Bilbao-Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao-Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 31. haftada Athletic Bilbao-Vallecano mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao-Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletic Bilbao-Vallecano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao-Vallecano maçı 13 Nisan Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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