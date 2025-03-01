Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 26. haftada Real Betis ile Real Madrid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Real Madrid maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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