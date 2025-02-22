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Haberler İspanya La Liga Valencia-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valencia-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Valencia sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takımın da 3 puanla ayrılmak istediği mücadele hakkında futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Valencia-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 11:00
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Valencia-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valencia-Atletico Madrid maçını takip etmek için tıklayın

İspanya La Liga'da 25. haftada Valencia sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALENCIA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia-Atletico Madrid maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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