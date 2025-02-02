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Haberler İspanya La Liga Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Osasuna ile Real Sociedad 22. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 14:50 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 15:00
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Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 22. haftada Osasuna ile Real Sociedad mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Real Sociedad maçı 2 Şubat Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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