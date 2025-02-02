Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 22. haftada Barcelona ile Deportivo Alaves mücadele edecek. 4 maç sonra ligde kazanan Hans Flick'in öğrencileri, güçlü rakibi karşısında üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Katalan ekibi, Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimleriyle hücum yollarında etkili olmayı amaçlıyor. Real Madrid'in Espanyol deplasmanında 1-0 kaybetmesinin ardından mutlaka kazanmak isteyen Barcelona, puan farkını 4'e düşürmeyi hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Barcelona - Deportivo Alaves maçı 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

BARCELONA - DEPORTIVO ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadi Olímpic Lluís Companys Stadyumu'nda oynanacak Barcelona - Deportivo Alaves maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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