  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İspanya La Liga Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Barcelona ile Deportivo Alaves 22. hafta maçında karşı karşıya gelecek. 4 maç sonra ligde kazanan Hans Flick'in öğrencileri, güçlü rakibi karşısında üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Katalan ekibi, Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimleriyle hücum yollarında etkili olmayı amaçlıyor. Real Madrid'in Espanyol'a 1-0 kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen Barcelona, puan farkını 4'e düşürmeyi hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 13:10 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 13:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 22. haftada Barcelona ile Deportivo Alaves mücadele edecek. 4 maç sonra ligde kazanan Hans Flick'in öğrencileri, güçlü rakibi karşısında üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Katalan ekibi, Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimleriyle hücum yollarında etkili olmayı amaçlıyor. Real Madrid'in Espanyol deplasmanında 1-0 kaybetmesinin ardından mutlaka kazanmak isteyen Barcelona, puan farkını 4'e düşürmeyi hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Barcelona - Deportivo Alaves maçı 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

BARCELONA - DEPORTIVO ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadi Olímpic Lluís Companys Stadyumu'nda oynanacak Barcelona - Deportivo Alaves maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Kardelenler - Dizi
G.Saray yeni transferini resmen açıkladı!
DİĞER
‘Brezilya dizisi gibiler!’ İstanbul’a gelen Mauro Icardi sevgilisi China Suarez’i Galatasaraylı takım arkadaşlarıyla tanıştırdı!
81 ilde sosyal konut seferberliği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı... Valiliklere genelge gitti
F.Bahçe ve G.Saray'ın turu geçme ihtimalini açıkladılar!
Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! 13:09
Hollanda'da skandal hata! 12 futbolcuyla oynadılar Hollanda'da skandal hata! 12 futbolcuyla oynadılar 12:43
Ogün Altıparmak vefat etti Ogün Altıparmak vefat etti 12:40
Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman? 12:40
Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? 12:23
Marsilya - Lyon maçı ne zaman? Marsilya - Lyon maçı ne zaman? 12:18
Daha Eski
Rennes - Strasbourg maçı ne zaman? Rennes - Strasbourg maçı ne zaman? 12:16
Reims - Nantes maçı ne zaman? Reims - Nantes maçı ne zaman? 12:13
İşte F.Bahçe-Ç. Rizespor maçının VAR'ı İşte F.Bahçe-Ç. Rizespor maçının VAR'ı 12:12
Angers - Le Havre maçı ne zaman? Angers - Le Havre maçı ne zaman? 12:11
Toulouse - Nice maçı ne zaman? Toulouse - Nice maçı ne zaman? 12:08
Amed SK - Sakaryaspor maçı ne zaman? Amed SK - Sakaryaspor maçı ne zaman? 11:56