Las Palmas - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 21. haftada Las Palmas ile Osasuna mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Osasuna ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Osasuna maçı 24 Ocak Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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