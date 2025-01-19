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Haberler İspanya La Liga Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Madrid ile Las Palmas 20. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid'in kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen eflatun-beyazlılar, mücadeleyi kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona'ya 5-2 kaybeden Real Madrid, taraftarı önünde yaralarını sarmak istiyor. Kral Kupası'nda forma giyen ve 2 asist yapan Arda Güler'in lig maçında forma giyip giymeyeceği ise merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 15:10 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 15:30
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Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı.Real Madrid ile Las Palmas 20. haftada mücadele edecek. Atletico Madrid'in kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen eflatun-beyazlılar, mücadeleyi kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona'ya 5-2 kaybeden Real Madrid, taraftarı önünde yaralarını sarmak istiyor. Kral Kupası'nda forma giyen ve 2 asist yapan Arda Güler'in lig maçında forma giyip giymeyeceği ise merakla bekleniyor.Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Las Palmas ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid - Las Palmas maçı 19 Ocak Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Las Palmas maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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