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Haberler İspanya La Liga Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Betis ile Deportivo Alaves 20. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 17:30
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Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı.Real Betis ile Deportivo Alaves 20. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Deportivo Alaves ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Deportivo Alaves maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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