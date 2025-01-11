Sevilla - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Sevilla ile Valencia 20. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Valencia ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Valencia maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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