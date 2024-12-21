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Haberler İspanya La Liga Barcelona 1-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET) Atletico Madrid'den 18 yıl sonra tarihi zafer!

Barcelona 1-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET) Atletico Madrid'den 18 yıl sonra tarihi zafer!

İspanya LaLiga'nın 18. haftası zirveyi yakından ilgilendiren dev bir maça sahne oldu. Barcelona ve Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşma 2-1 Atletico Madrid'in üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 00:58 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 01:25
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Barcelona 1-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET) Atletico Madrid'den 18 yıl sonra tarihi zafer!

İspanya LaLiga'nın 18. haftasında ligde ilk 2 sırada yer alan Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Dev maç, 2-1 Atletico Madrid'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 60.dakikada Rodrigo de Paul ve 90+6. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 30. dakikada Pedri kaydetti.

18 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Sörloth'un 90+6. dakikada kaydettiği ve Atletico Madrid'e galibiyeti getirdiği gol, aynı zamanda Atletico Madrid'in 18 yıl aradan sonra Barcelona'yı deplasmanda mağlup ettiği gol oldu. Başkent ekibi, son olarak Barcelona'yı 5 Şubat 2006 tarihinde deplasmanda mağlup etmişti.

LİDER DEĞİŞTİ

Bu karşılaşmayla birlikte Atletico Madrid, LaLiga'da 41 puana yükselerek liderliği Barcelona'dan devraldı. Katalan ekibi ise 38 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.

LaLiga'da sıradaki maçında Barcelona, Getafe deplasmanına konuk olacak, Atletico Madrid ise sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.

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