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Haberler İspanya La Liga Espanyol - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Espanyol ile Valencia 13. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Espanyol - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 14:03 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 14:20
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Espanyol - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Espanyol ile Valencia 13. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Valencia ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol - Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Valencia maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 23.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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