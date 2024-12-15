Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Rayo Vallecano ile Real Madrid 17. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rayo Vallecano - Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Real Madrid maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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