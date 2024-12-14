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Haberler İspanya La Liga Real Sociedad - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Sociedad ile Las Palmas 18. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 12:50
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Real Sociedad - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Sociedad ile Las Palmas 18. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCİEDAD - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Las Palmas maçı 15 Aralık Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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