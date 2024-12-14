Espanyol - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Espanyol ile Osasuna 17. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol - Osasuna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Osasuna maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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