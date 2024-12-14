Deportivo - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Deportivo - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Deportivo ile Athletic Bilbao 18. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTİVO - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo - Athletic Bilbao maçı 15 Aralık Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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