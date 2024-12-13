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Haberler İspanya La Liga Mallorca - Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Mallorca ile Girona 17. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Mallorca - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 12:20
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Mallorca - Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Mallorca ile Girona 17. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mallorca - Girona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Girona maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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