  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İspanya La Liga Real Valladolid - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Valladolid - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Valladolid ile Valencia 17. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 11:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Valladolid - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Valladolid - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Valladolid ile Valencia 17. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Valladolid - Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid - Valencia maçı 13 Aralık Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Reklam
G.Saray'a Osimhen şoku! PSG'ye transfer...
DİĞER
Son dakika | Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı: Hakime hakaret ve tehditler yağdırmıştı!
Afrika krizini Türkiye çözdü! Başkan Erdoğan'dan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama | Ankara Bildirisi yayımlandı
İtalyanların maestrosu Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti
Samet İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman? Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman? 11:12
Empoli - Torino maçı ne zaman? Empoli - Torino maçı ne zaman? 11:08
İtalyanların maestrosu Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti İtalyanların maestrosu Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti 10:51
Toulouse - Saint-Etienne maçı ne zaman? Toulouse - Saint-Etienne maçı ne zaman? 10:49
Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar 10:43
Freiburg - Wolfsburg maçı ne zaman? Freiburg - Wolfsburg maçı ne zaman? 10:42
Daha Eski
Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? 10:36
Real Valladolid - Valencia maçı ne zaman? Real Valladolid - Valencia maçı ne zaman? 10:32
Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? 10:05
Alperen varsa sorun yok! Alperen varsa sorun yok! 10:04
Süper Lig'de 16. hafta başlıyor! İşte maç programı Süper Lig'de 16. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:02
Samet İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler Samet İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler 09:56