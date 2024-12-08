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Haberler İspanya La Liga Getafe - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Getafe ile Espanyol 16. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Getafe - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 11:13 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 11:20
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Getafe - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Getafe ile Espanyol 16. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Espanyol maçı 9 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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