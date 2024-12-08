Getafe - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Getafe ile Espanyol 16. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Espanyol maçı 9 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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