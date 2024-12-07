Osasuna - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Osasuna ile Alaves 16. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna - Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Alaves maçı 8 Aralık Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE