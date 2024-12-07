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Haberler İspanya La Liga Osasuna - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Osasuna ile Alaves 16. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Osasuna - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 12:20
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Osasuna - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Osasuna ile Alaves 16. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna - Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Alaves maçı 8 Aralık Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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